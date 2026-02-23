L'ex-Daft Punk Thomas Bangalter rejoint l'artiste JR pour transformer le Pont Neuf

Thomas Bangalter à la cérémonie de clôture de la Mostra de Venise, 6 septembre 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

L'ancien membre du duo Daft Punk Thomas Bangalter va participer au projet spectaculaire de l'artiste JR de transformer le Pont Neuf à Paris en "une caverne" durant trois semaines en juin, ont annoncé lundi les organisateurs.

JR a invité l'ex-Daft Punk "à imaginer la dimension sonore de La Caverne, l'ambitieux projet destiné à rendre hommage à l'emballage du Pont Neuf par les créateurs Christo et Jeanne-Claude 40 ans après.

Du 6 au 28 juin, le plus vieux pont de Paris sera recouvert sur 120m de long et 20m de large de roches aux arêtes acérées, où seule la forme de ses arches permettra de reconnaître sa structure.

La Caverne sera alors accessible gratuitement, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, précise le communiqué commun de JR, la fondation Christo et Jeanne-Claude, la ville de Paris et de l'Amicale des ponts de la capitale.

"En plasticien acoustique", Thomas Bangalter a prévu de "l'emballer d'une étoffe unique, qui serait sonore sans pour autant être de la musique".

JR et Thomas Bangalter ont déjà collaboré à plusieurs reprises, à l'Opéra Garnier et dans une galerie parisienne.

Au total, quelque 800 personnes sont impliquées dans le projet, entièrement financé sur fonds privés, selon le communiqué. C'est le cas notamment de l'AR Studio Paris de Snap, spécialisé dans la réalité augmentée, pour "concevoir une série d'expériences interactives".

Des essais grandeur nature de l'immense structure sont actuellement menées dans un hangar de l'aéroport d'Orly.

Ces dernières décennies, Paris a accueilli plusieurs projets d'art contemporain spectaculaires, comme l'emballage de l'Arc de Triomphe en 2021, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude. "Paris est une ville qui sait accueillir le monumental. On l'a vu avec les Jeux olympiques", a déclaré JR à l'AFP en 2025.