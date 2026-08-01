L'Europe toujours en proie aux feux de forêt

* La Grèce lutte contre plusieurs incendies de forêt et procède à des évacuations

* Dans le Var, en France, les feux de forêt reprennent de plus belle

* La production d'électricité menacée par la baisse du niveau du Danube en Hongrie, en Serbie et en Roumanie

(Actualisé avec évolution de l'incendie dans le Var)

Des feux de forêt attisés par des vents violents ravageaient plusieurs régions de Grèce samedi, notamment près d'Athènes, où des évacuations d'urgence sont en cours, tandis que la situation s'est à nouveau détériorée dans certaines régions d'Espagne et de France.

L'Europe a été ravagée par des feux de forêt cet été, après une période marquée par des canicules successives battant tous les records et un faible apport pluvial. Des villages en France et en Espagne ont été détruits, et des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile ou leur lieu de vacances.

Des feux de forêt, attisés par des vents violents, ont éclaté dans toute la Grèce, qui, jusqu'à ces derniers jours, avait connu moins de vagues de chaleur et une saison des incendies relativement calme.

En France, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé samedi à la mi-journée que le méga-incendie qui a dévasté une partie du département de la Gironde cette semaine était désormais fixé.

En revanche, un autre incendie qui avait été maîtrisé il y a trois jours dans un secteur montagneux du département Var, a repris de plus belle, parcourant quelque 1.500 hectares. Près de 2.800 personnes ont été évacuées depuis vendredi et les pompiers ont fait appel à des renforts samedi, alors que le vent devait se renforcer dans l'après-midi et compliquer leurs efforts.

"Le feu dans le Var est toujours très actif. On a beaucoup de reprises", a déclaré en fin d'après-midi le préfet du département, Simon Babre.

"Le dispositif fonctionne, mais nous sommes très vigilants, nous restons sur le qui-vive, puisque le même régime de vent à Mistral orienté Nord-Ouest, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 30 km/h est (...) prévu jusqu'à 22h ce soir", a-t-il ajouté.

CENTRALES NUCLÉAIRES À L'ARRÊT

L'Espagne continue aussi de lutter contre les incendies, deux jours après que le gouvernement a déclaré la fin de l'état d'urgence national.

La situation reste difficile dans la province septentrionale de León, où un nouvel incendie s'est déclaré vendredi soir, alors que les habitants évacués ont au contraire été autorisés à rentrer chez eux dans les provinces de Zamora et de Castellón.

Les grands incendies qui ont ravagé les régions centrales de Madrid et d'Ávila, détruisant plus de 70.000 hectares, ont été maîtrisés.

Autre conséquence des conditions météorologiques extrêmes, la production d'électricité d'origine nucléaire en Hongrie et d'énergie hydroélectrique en Serbie a chuté en raison du niveau d'eau historiquement bas le long du Danube.

Le transport fluvial est également affecté en Hongrie, en Serbie et en Roumanie, les péniches étant contraintes de réduire considérablement leurs chargements pour pouvoir emprunter des voies navigables de plus en plus étroites.

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré samedi que la centrale nucléaire de Paks, qui produit près de la moitié de l'électricité utilisée en Hongrie, allait peut-être devoir être mise à l'arrêt total dès ce week-end, son refroidissement ne pouvant plus être assuré.

L'arrêt de la centrale de conception soviétique traduit la vulnérabilité des infrastructures nucléaires face aux phénomènes climatiques extrêmes auxquels l'Europe est de plus en plus régulièrement confrontée.

Le producteur d'électricité nucléaire public roumain, Nuclearelectrica ROSNN.BX , a également dû arrêter l'un de ses deux réacteurs en début de semaine en raison du faible niveau des cours d'eau, et le second devrait suivre prochainement, ce qui pourrait priver le pays d'un cinquième de ses besoins en électricité.

(Edward McAllister à Athènes, Dominique Patton à Paris, David Latona en Espagne et Gergely Szakacs à Budapest ; version française Tangi Salaün)