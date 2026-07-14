L'UE renonce à imposer des batteries remplaçables dans les montres connectées

La Commission européenne avait lancé l'an dernier une consultation auprès des fabricants. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Bruxelles a renoncé mardi à l'obligation d'équiper certains appareils électroniques de batteries facilement remplaçables, dont les montres connectées, les traqueurs d'activité sportive et les jouets électriques, une mesure qui était censée s'appliquer en février 2027.

Ces produits vont bénéficier d'une dérogation à des règles adoptées en 2022 dans l'UE, qui visent à rendre les batteries plus facilement remplaçables et recyclables, dans la plupart des appareils et les véhicules.

Cela doit notamment contribuer à développer la durabilité des produits mobiles et à lutter contre l'obsolescence programmée, tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement de l'Europe, en favorisant le recyclage de matières premières produites essentiellement à l'étranger, comme le lithium, le nickel ou le cobalt.

Mais la Commission européenne avait lancé l'an dernier une consultation auprès des fabricants en vue d'ajouter certains appareils à la liste des produits bénéficiant d'une dérogation à ces règles, pour des raisons techniques ou de sécurité.

Dans le cas des montres et autres traqueurs d'activité, Bruxelles a conclu que l'extrême miniaturisation des composants et leur disposition dans les appareils créait "un risque non-négligeables de détériorer ou perforer les batteries" lors de leur changement, justifiant de réserver cette activité à des professionnels.

En outre, cela vise à préserver l'étanchéité de ces mêmes appareils mobiles, qui sont conçus pour être résistants à l'eau ou à l'humidité.

Manipuler des batteries nécessite des précautions en raison principalement du risque d'incendies, en particulier celles au lithium, matériau qui prend feu spontanément lorsqu'il est exposé à l'air.

L'obligation s'appliquera bien en revanche aux batteries de téléphones et tablettes, à l'exception notable des modèles qui présentent une durabilité élevée, comme c'est le cas dans la plupart des appareils haut de gamme.