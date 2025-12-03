L'Euro 2029 a son pays organisateur
Cap sur l’Allemagne.
Cinq ans après l’édition masculine 2024, le pays à huit titres européens décroche l’organisation de l’Euro féminin 2029. L’UEFA l’a officialisé ce mercredi : la candidature allemande est passée devant celle de la Pologne et du duo Suède-Danemark, avec l’idée en toile de fond d’accélérer encore l’essor du foot féminin. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer