L'Euro 2029 a son pays organisateur
03/12/2025

Cap sur l’Allemagne.

Cinq ans après l’édition masculine 2024, le pays à huit titres européens décroche l’organisation de l’Euro féminin 2029. L’UEFA l’a officialisé ce mercredi : la candidature allemande est passée devant celle de la Pologne et du duo Suède-Danemark, avec l’idée en toile de fond d’accélérer encore l’essor du foot féminin.

CM pour SOFOOT.com

Sport
