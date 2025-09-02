L'étrange programmation de PSG-Lens

Un chien dans un jeu de quilles.

Si ce que la LFP a officialisé ce lundi soir se confirme, les petites habitudes risquent d’être chamboulées pour la prochaine journée de Ligue 1. Et pour cause, le Paris Saint-Germain, grand habitué des prime time , a vu son match contre le RC Lens être programmé le dimanche 14 septembre à 17h15 . Oui, sur la même plage-horaire que Brest-Paris FC et Metz-Angers et donc au moment où se tient le sacro-saint multiplex de Ligue 1. Hors multiplex de fin de saison ou en semaine, c’est la première fois que le PSG se mêle à la populace depuis le 31 janvier 2021 et une défaite à Lorient.…

KM pour SOFOOT.com