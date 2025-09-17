L'étrange campagne numérique pro-Dembélé lancée par une agence indienne
Le fameux travail invisible, ou presque.
Les votes pour le Ballon d’or sont clos , et dans une semaine, on saura enfin si c’est Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou un outsider qui héritera de la couronne. Un concours où chaque phrase, chaque geste et chaque vote est scruté comme si on élisait le pape. Mais en attendant, une histoire venue tout droit d’un scénario Netflix secoue le concours le plus bling-bling du foot mondial. Un journaliste australien, Neal Gardner, balance avoir reçu un mail lui proposant… de poster avec gentillesse sur Dembélé. Contre rémunération, évidemment. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
