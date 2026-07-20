L'étonnante annonce du président de la Conmebol
Bientôt une édition à 196 équipes ? Alors que le premier Mondial de l’histoire à 48 équipes vient de s’achever en étant bien loin de faire l’unanimité, le président de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a annoncé que le Mondial 2030 se disputerait à 64 équipes .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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