L’étonnant pas de côté d’Olivier Giroud dans le monde du rugby

Olivier sait (transformé, c’est mieux). Toujours en course pour le Grand Chelem du Tournoi des six Nations, l’équipe de France de rugby U20 a eu la surprise de voir sa préparation d’avant-match face à l’Italie, ce samedi soir à 21h, conclue par la visite inattendue d’Olivier Giroud .

Le Lillois, qui affrontera Angers ce dimanche, est passé faire un coucou aux Bleuets avant son départ pour le Maine-et-Loire et souhaiter bonne chance aux joueurs qui défieront les Transalpins sur sa pelouse habituelle du Stadium Lille Métropole de Villeneuve d’Ascq.…

JD pour SOFOOT.com