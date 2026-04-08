L'état des pelouses ne s'améliore pas en Norvège

C’est le printemps, vraiment ? Si la pelouse de l’Ullevaal Stadion à Oslo avait déjà fait parler d’elle fin mars lors de la rencontre entre la Norvège et la Suisse (0-0), elle est de nouveau au cœur de l’actualité alors que se présente la trêve internationale du côté des féminines.

La rencontre délocalisée au stade Åråsen

Alors qu’Ada Hegerberg et ses coéquipières s’apprêtent à défier par deux fois la Slovénie, la Fédération norvégienne a décidé de disputer la rencontre du 14 avril prochain au stade Åråsen , antre habituelle de Lillestrøm, en lieu et place de l’Ullevaal Stadion.…

LB pour SOFOOT.com