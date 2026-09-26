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L'Espagne renverse l'Angleterre au terme d'un match fou
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 22:42
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L'Espagne renverse l'Angleterre au terme d'un match fou

L'Espagne renverse l'Angleterre au terme d'un match fou

Au terme d'un match riche en rebondissements, l'Espagne s'est offert le scalp de l'Angleterre en seconde période grâce à ses remplaçants (2-3). La Roja enregistre ainsi son septième succès en dix matchs face aux Three Lions, réussit sa rentrée et conserve son invincibilité.

Angleterre 2-3 Espagne

Buts : Gordon (36 e ), Kane (40 e ) pour les Three Lions // Lamine Yamal (2 e ), Baena (60 e ), Oyarzabal (74 e ) pour la Roja

Pour ce premier choc du groupe 3, l’Angleterre recevait les champions du monde espagnols à Wembley. Au terme d’un scénario fou, l’Espagne s’est offert un 39 e match sans défaite en s’imposant 3 à 2.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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