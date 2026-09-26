L'Espagne renverse l'Angleterre au terme d'un match fou
Au terme d'un match riche en rebondissements, l'Espagne s'est offert le scalp de l'Angleterre en seconde période grâce à ses remplaçants (2-3). La Roja enregistre ainsi son septième succès en dix matchs face aux Three Lions, réussit sa rentrée et conserve son invincibilité.
Angleterre 2-3 Espagne
Buts : Gordon (36 e ), Kane (40 e ) pour les Three Lions // Lamine Yamal (2 e ), Baena (60 e ), Oyarzabal (74 e ) pour la Roja
Pour ce premier choc du groupe 3, l’Angleterre recevait les champions du monde espagnols à Wembley. Au terme d’un scénario fou, l’Espagne s’est offert un 39 e match sans défaite en s’imposant 3 à 2.…
Par Léna Bernard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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