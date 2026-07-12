L’Espagne remporte l’Euro U19 après avoir écrabouillé tout le monde

Espagne U19 2-0 Allemagne U19

Buts : López (44 e ) et Mario Rivas (48 e ) pour la Rojita

Et si l’Espagne faisait le doublé cet été ? Alors que la Roja prépare sa demi-finale de Coupe du monde face aux Bleus ce vendredi, les grands peuvent s’inspirer des petits. Ce samedi, les U19 ont remis la main sur l’Euro en dominant l’Allemagne (2-0) en finale, au Pays de Galles . Le boulot a été plié juste avant, puis juste après la pause. L’attaquant de Villarreal Hugo López a ouvert le score en poussant au fond une frappe d’abord renvoyée par le poteau (1-0, 44 e ), avant que Mario Rivas, défenseur du Real Madrid Castilla , ne fasse le break d’un coup de casque sur corner (2-0, 48 e ).…

FL pour SOFOOT.com