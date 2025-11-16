L'Espagne proche de battre un nouveau record
Qui peut les stopper ?
Malgré sa large victoire en Géorgie (0-4), l’Espagne n’est pas encore mathématiquement qualifiée pour la Coupe du monde . Il faudra juste que la Roja ne s’incline pas par 7 buts d’écart face à la Turquie ce mardi à Séville. Sauf que l’Espagne ne compte tout simplement pas perdre cette rencontre qui lui permettrait d’égaler un record mondial.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
