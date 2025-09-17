L’Espagne prête à boycotter le Mondial 2026 en cas de présence d’Israël ?

Déjà en première ligne sur la question palestinienne, le gouvernement espagnol durcit le ton.

Après avoir menacé de boycotter l’Eurovision 2026 si Israël n’en était pas exclu, Madrid évoque désormais la Coupe du monde 2026 . Le député et porte-parole socialiste Patxi López a laissé entendre, lors d’une conférence de presse, que la Roja pourrait se retirer du tournoi nord-américain si Israël venait à se qualifier. Officiellement, il s’est contenté d’un laconique : « C’est ce que nous faisons actuellement, puis nous évaluerons la situation » , en réponse à une question sur une éventuelle demande de retrait de l’Espagne. Âgé de 65 ans, López estime que l’absence de participation à des événements sportifs ou culturels comme l’Eurovision « ouvrirait les yeux à de nombreuses personnes » .…

SF pour SOFOOT.com