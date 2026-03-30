L'Espagne ferme son espace aérien aux avions US impliqués dans la guerre en Iran - ministre

L'Espagne a fermé son espace aérien aux avions américains participant aux frappes contre l'Iran, Madrid enfonçant le clou vis-à-vis de Washington après avoir déjà refusé l'utilisation de ses bases dans le cadre de ce conflit, a déclaré lundi la ministre de la Défense, Margarita Robles.

"Nous n'autorisons ni l'utilisation des bases militaires ni celle de l'espace aérien pour des opérations liées à la guerre en Iran", a-t-elle déclaré aux journalistes à Madrid.

Le journal espagnol El País avait le premier rapporté cette information, citant des sources militaires.

Le quotidien précise que la fermeture de l'espace aérien, qui oblige les avions militaires à contourner l'Espagne - membre de l'Otan - pour rejoindre leurs cibles au Moyen-Orient, ne s'applique pas aux situations d'urgence.

"Cette décision s'inscrit dans le cadre de la décision déjà prise par le gouvernement espagnol de ne pas participer ni contribuer à une guerre qui a été déclenchée unilatéralement et en violation du droit international", a pour sa part déclaré le ministre de l'Économie, Carlos Cuerpo, à la radio Cadena Ser.

Il y a près de deux semaines, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez avait, lors de l'annonce de cinq milliards d'euros de mesures pour contrer l'impact économique au Moyen-Orient, déclaré qu'aucun "plan ne peut neutraliser la misère de cette guerre illégale".

Au début du mois, furieux du refus de Madrid sur l'utilisation des bases espagnoles, le président américain Donald Trump avait déclaré que les Etats-Unis allaient mettre fin à tous leurs échanges commerciaux avec l'Espagne.

(Paolo Laudani et Emma Pinedo; avec la contribution de Victoria Waldersee, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)