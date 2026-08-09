L'Espagne contrôle 200 personnes arrivant d'Italie

L'Espagne a contrôlé environ 200 voyageurs en provenance d'Italie dans ses six plus grands aéroports, lors de la première journée de réinstauration des contrôles aux frontières à la suite d'un différend avec l'Italie concernant l'immigration clandestine.

Le ministère espagnol de l'Intérieur a dit samedi soir avoir procédé à des contrôles sur un total de 199 personnes à bord de 12 vols en provenance d'Italie dans les aéroports de Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Alicante et Valence.

Le gouvernement espagnol avait annoncé vendredi l'instauration de contrôles frontaliers pour les passagers de navires ou d'avions en provenance d'Italie, en représailles aux mesures de rétorsion imposées par Rome à l'encontre de Madrid après un afflux de migrants sans précédent dans l'enclave nord-africaine de Ceuta.

L'Italie a suspendu l'accord de Schengen de l'Union européenne, qui prévoit la libre circulation des personnes, avec l'Espagne depuis le 1er août et a déclaré qu'elle maintiendrait les contrôles aux frontières au moins jusqu'au 15 août.

Rome a précisé que cette mesure n'affecterait pas ni citoyens espagnols ni les autres citoyens de l’UE se rendant en Italie, mais qu'elle consisterait en des contrôles ciblés des ressortissants de pays tiers arrivant d’Espagne par voie aérienne ou maritime.

"Nous espérons pouvoir lever cette suspension prochainement, dès qu’il n'y aura plus de risque", dit le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera publiée dimanche.

L'espace Schengen permet de voyager sans passeport dans 29 pays européens, bien que les États membres puissent réintroduire temporairement des contrôles aux frontières pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.

(Sara Rossi et Graham Keeley, Version française Benoit Van Overstraeten)