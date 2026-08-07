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L'Espagne annonce l'instauration de contrôles frontaliers pour les voyageurs en provenance d'Italie
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 21:43
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Le gouvernement espagnol a annoncé vendredi l'instauration de contrôles frontaliers pour les passagers de navires ou d'avions en provenance d'Italie, en représailles aux mesures de rétorsion imposées par Rome à l'encontre de Madrid après un afflux de migrants sans précédent dans l'enclave nord-africaine de Ceuta.

Les contrôles de nationalité pour ces voyageurs seront appliqués à partir de ce samedi minuit et resteront en vigueur jusqu'au 7 septembre, a déclaré le gouvernement de Madrid.

Ces vérifications concerneront les voyageurs italiens ou étrangers arrivant d'Italie "dans un contexte de pression migratoire irrégulière persistante" en provenance de la Péninsule, a-t-il dit.

(Aislinn Laing; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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