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L'Espagne a été très généreuse après l'annonce de la suspension des échanges commerciaux, dit Trump
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 01:28

Donald Trump a déclaré mercredi que l'Espagne avait été "très généreuse" lors du sommet de l'Otan plus tôt dans la journée, quelques heures après que le président américain a ordonné l'arrêt immédiat de tout échange commercial avec Madrid.

"J'avais des problèmes (avec l'Espagne) et j'en ai toujours", a dit le locataire de la Maison blanche depuis l'avion présidentiel après le sommet de l'Otan, ajoutant que l'Espagne avait fait des efforts.

"L'Espagne a été très généreuse aujourd'hui."

(Gram Slattery, rédigé par Ryan Patrick Jones; version française Camille Raynaud)

Donald Trump
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