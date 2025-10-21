L'équipe type du FC Prison

Comme tout le monde, même un ancien président de la République, les footballeurs n'échappent pas à la prison. Équipe-type (non exhaustive) des prisonniers.

Gardien :

René Higuita (6 mois)

Avec son coup du scorpion, ses cheveux de rockeurs, sa consommation de cocaïne et Pablo Escobar qui rode, pas facile de détrôner René Higuita de ce onze. Entre 1993 et 1994, le portier-buteur a côtoyé une autre cage, à cause de son amitié avec le trafiquant. Il avait été condamné à neuf mois, a raté le Mondial, mais a vu sa peine réduite après la mort d’Escobar. Et les prisons colombiennes, on déconseille.

Défenseurs :

Dani Alves (4,5 ans)

Le Brésilien a été condamné pour le viol d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. Il est sorti de prison après 14 mois de détention. Le FC Barcelone a retiré son statut de joueur légendaire du club. Sur recommandation du ministère, une statue à sa gloire a été détruite à Juazeiro, sa ville d’origine. Fallait pas la construire trop tôt.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com