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La Coupe du monde va rapporter gros aux clubs français
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 12:48

La Coupe du monde va rapporter gros aux clubs français

La Coupe du monde va rapporter gros aux clubs français

La fameuse théorie du ruissellement. Une étude de la banque allemande Deutsche Kreditbank a chiffré les indemnités versées par la FIFA aux clubs pour les phases de groupe de la Coupe du monde. Sur l’enveloppe globale de 311 millions d’euros, 19,24 millions d’entre eux vont être alloués à la Ligue 1 , plaçant notre Farmers League au troisième rang des championnats mondiaux.

Le mécanisme comptabilise les indemnités journalières versées par la FIFA pour la mise à disposition des joueurs internationaux, ainsi que les indemnités dues aux clubs ayant employé ces joueurs durant les deux saisons précédant le tournoi.…

OC pour SOFOOT.com

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