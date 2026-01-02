L’équipe type de la phase de poules de la CAN 2025
Du beau monde.
La CAF a sorti son XI de phase de groupes de la CAN, et sur le papier, ça claque. Devant, impossible de discuter Sadio Mané, Amad Diallo et le meilleur buteur de la phase de poules Riyad Mahrez : efficacité, éclairs et leadership. Derrière, Ademola Lookman, Brahim Díaz et Carlos Baleba forment un milieu qui ne cherche qu’à attaquer, sûrement un clin d’œil à l’Algérie 82. …
MH pour SOFOOT.com
