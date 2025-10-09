L'équipe de France U20 s’en sort de justesse face au Japon
Le miracle de Santiago.
Après une phase de poules laborieuse, l’équipe de France U20, repêchée parmi les meilleurs troisièmes, savait que son huitième de finale face au Japon ne serait pas une partie de plaisir. Il a fallu attendre le temps additionnel de la deuxième période de la prolongation pour voir les Bleuets s’imposer (0-1, AP) grâce à un penalty de Lucas Michal (120 e +3) , qu’il avait lui-même provoqué.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer