L'équipe de France U20 s’en sort de justesse face au Japon
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 09:52

Le miracle de Santiago.

Après une phase de poules laborieuse, l’équipe de France U20, repêchée parmi les meilleurs troisièmes, savait que son huitième de finale face au Japon ne serait pas une partie de plaisir. Il a fallu attendre le temps additionnel de la deuxième période de la prolongation pour voir les Bleuets s’imposer (0-1, AP) grâce à un penalty de Lucas Michal (120 e +3) , qu’il avait lui-même provoqué.…

EL pour SOFOOT.com

