L'équipe de France féminine éjectée du Top 10 du classement FIFA

Le fameux effet Bonadéi.

La dernière mise à jour du classement mondial féminin vient de tomber et livre son verdict. 176 matchs internationaux plus tard, la France glisse d’une place et échoue à la 11 e position et quitte pour la première fois de son histoire un top 10 qu’elle avait toujours fréquenté rapporte footoféminin . Un coup dur.…

MJ pour SOFOOT.com