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L’équipe de France distance le Maroc en six minutes
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 00:16

L’équipe de France distance le Maroc en six minutes

L’équipe de France distance le Maroc en six minutes

Même dans son match le plus poussif du Mondial, c’est lui qui trouve la brèche. Kylian Mbappé ouvre le score contre le Maroc et délivre les Bleus, qui s’empêtraient dans un match aux nombreuses occasions ratées, et aux grands regrets. À l’heure de jeu, le numéro 10 de l’équipe de France, qui a raté un penalty à la 28 e minute, est servi par Désiré Doué après un ballon en l’air. Il entre dans la surface, fait une feinte de corps devant Issa Diop pour s’ouvrir le but et enroule du droit dans le petit filet de Yassin Bounou. Son huitième pion de la compétition qui lui permet de rejoindre Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs du Mondial 2026.

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