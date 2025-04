information fournie par So Foot • 16/04/2025 à 20:49

L’équipe de France de futsal officiellement qualifiée pour l’Euro 2026

Qualifiée !

La France sera bien de la partie à l’Euro 2026 de futsal en Lituanie et Lettonie . Ce mercredi, les hommes de Raphaël Reynaud ont validé leur ticket pour les pays baltes en décrochant un match nul face à la Géorgie, quatorzième nation au classement mondial, à Tbilissi (3-3). Un résultat suffisant pour assurer la qualification des Bleus, qui avaient remporté leurs cinq matchs précédents et qui terminent en tête du groupe 10. La Géorgie, deuxième du groupe devant la Bulgarie et le Kosovo, disputera les barrages.…

FL pour SOFOOT.com