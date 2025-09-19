 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’équipe de France de futsal lance sa préparation à l’Euro 2026 par une victoire
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 11:33

Les demies sont sécurisées

La France a lancé sa préparation à l’Euro de futsal 2026 en mode chaud-froid : victoire (5-4) face au Costa Rica jeudi soir à Brasilia, mais quelques sueurs froides pour Raphaël Reynaud et ses hommes . Les Bleus menaient tranquillement 3-0 à la pause avant de voir les Costariciens recoller et de devoir serrer les dents jusqu’au bout. Heureusement, Abdessamad Mohammed (un but, trois passes) et Souheil Mouhoudine (triplé) ont joué les pompiers de service pour éviter une première désillusion dans ce tournoi amical à six.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank