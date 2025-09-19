L’équipe de France de futsal lance sa préparation à l’Euro 2026 par une victoire
Les demies sont sécurisées
La France a lancé sa préparation à l’Euro de futsal 2026 en mode chaud-froid : victoire (5-4) face au Costa Rica jeudi soir à Brasilia, mais quelques sueurs froides pour Raphaël Reynaud et ses hommes . Les Bleus menaient tranquillement 3-0 à la pause avant de voir les Costariciens recoller et de devoir serrer les dents jusqu’au bout. Heureusement, Abdessamad Mohammed (un but, trois passes) et Souheil Mouhoudine (triplé) ont joué les pompiers de service pour éviter une première désillusion dans ce tournoi amical à six.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
