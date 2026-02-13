L'équipage de Crew-12 lancé par SpaceX vers l'ISS, la Française Sophie Adenot à bord

(Coquille titre)

par Steve Nesius et Steve Gorman

Une fusée SpaceX a décollé de Floride tôt vendredi matin avec à son bord un équipage composé de l'astronaute française Sophie Adenot, de deux astronautes américains de la Nasa et d'un cosmonaute russe, en route pour la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission scientifique de huit mois en orbite terrestre.

La fusée Falcon 9 à deux étages, surmontée d'une capsule Crew Dragon à fonctionnement autonome baptisée Freedom, a été lancée depuis la base spatiale de Cap Canaveral, le long de la côte atlantique de la Floride, à 5h15, heure de la côte Est américaine (10h15 GMT).

Une retransmission en direct sur internet de la Nasa et de SpaceX montre le véhicule de 25 étages s'élevant de la tour de lancement tandis que ses neuf moteurs Merlin rugissent, engloutissant l'équivalent d'environ 2.650 (700.000 gallons) litres de carburant par seconde, émettant des nuages ​​de vapeur et une boule de feu rougeâtre qui a illuminé le ciel avant l'aube.

Les quatre membres d'équipage doivent en principe arriver sur la station spatiale samedi après-midi au terme d'un vol de 34 heures, après s'être amarrés à la plateforme de laboratoire orbitale à quelque 420 km au-dessus de la Terre.

Leur mission longue durée, baptisée Crew-12, est la 12e du genre vers l'ISS effectuée par la Nasa via un lanceur SpaceX, la société d'Elon Musk fondée en 2002, qui a commencé à envoyer des astronautes américains en orbite en mai 2020.

La Crew-12 est dirigée par Jessica Meir, âgée de 48 ans, astronaute chevronnée et biologiste marine, qui en est à son deuxième voyage vers la station spatiale, près de sept ans après avoir marqué l'histoire avec sa collègue de la Nasa, Christina Koch, en réalisant la première sortie extravéhiculaire entièrement féminine de l'histoire.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, MÉDICALE ET TECHNIQUE

Jessica Meir est accompagnée de Jack Hathaway, âgé de 43 ans, ancien pilote de chasse de l'US Navy et astronaute débutant, de la Française Sophie Adenot, âgée de 43 ans, astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) et pilote d'hélicoptère chevronnée, du cosmonaute russe Andrey Fedyaev, ancien pilote militaire, qui effectue également sa deuxième mission à bord de l'ISS.

Dès leur arrivée, les membres de cet équipage s'attelleront à une multitude de tâches liées à la recherche scientifique, médicale et technique en microgravité, selon la Nasa.

Des études sur les bactéries responsables de la pneumonie sont par exemple prévues afin d'améliorer les traitements sur Terre, ainsi que des expériences sur les interactions entre les plantes et les microbes fixateurs d'azote afin d'accroître la production alimentaire dans l'espace.

Les membres de la Crew-12 seront reçus à bord de l'ISS par trois occupants actuels de la station spatiale: l'astronaute américain Chris Williams et les cosmonautes russes Sergueï Koud-Svertchkov et Sergueï Mikaïev.

Quatre membres de la Crew-11 étaient censés rester à bord jusqu'à l'arrivée de la Crew-12 mais ils sont partis quelques semaines plus tôt après qu'un grave problème de santé - non divulgué - affectant l'un d'eux a conduit à une évacuation d'urgence médicale vers la mi-janvier, un fait sans précédent.

L'ISS, qui mesure quelque 100 mètres de long sur 75 mètres de large, est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace. Elle est exploitée en continu par un consortium dirigé par les Etats-Unis et la Russie, qui comprend le Canada, le Japon et 11 pays européens.

Les premiers équipements destinés à cette base ont été lancés il y a plus de 25 ans. Ce projet s'inscrivait dans le cadre d'une initiative multinationale visant à améliorer les relations entre Washington et Moscou après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin des hostilités nées de la Guerre froide qui avaient alimenté la première course spatiale américano-soviétique dans les années 1950 et 1960.

La Nasa a déclaré qu'elle s'engageait à maintenir la station spatiale en fonctionnement jusqu'à fin 2030.

(Reportage à Cape Canaveral, en Floride; rédigé par Steve Gorman à Los Angeles; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)