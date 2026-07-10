L'entrée en jeu de Jean-Philippe Mateta, c'est tout ce qu'on aime

Que l'on connaisse son parcours de baroudeur sur le bout des doigts ou que l'on découvre ce grand avant-centre lors de ce Mondial, impossible de ne pas avoir vibré face à la prestation de Jean-Philippe Mateta contre le Maroc. Authentique dans ses ratés comme dans ses beaux gestes, il s'érige en coqueluche des supporters français.

Il n’a eu le droit qu’à huit minutes de bonheur contre la Norvège, neuf contre la Suède, avant de souffler contre le Paraguay. Face au Maroc, Jean-Philippe Mateta a participé à la fête pendant 20 minutes, temps additionnel compris. Une entrée en toute discrétion, puisqu’effectuée au moment où les supporters des Bleus s’auto-proclamaient médecins sur l’état de santé de Kylian Mbappé. Genou, cheville, pipo ? JPM, short remonté au nombril, en profite et donne l’occasion à ceux qui l’avaient oublié d’en faire leur coqueluche du groupe bleu, celle qui les fait lever de leur canapé. Parce que si la Coupe du monde est faite de héros, de cyborgs ou de demi-dieux, elle est aussi faite de mortels, de mecs sélectionnés à la dernière minute, de jambes lourdes et de crânes fumant après dix minutes de jeu.

En plein rêve pour un joueur à l’éclosion tardive auprès du grand public

Son premier ballon ? Une tête ratée (80 e ). Il se propose pour Bradley Barcola à deux reprises (86 e , 87 e ), avant d’être enfin à la réception, sur un corner, mais est trop court – malgré une belle détente – pour rabattre son coup de casque (88 e ). Sa bouche ouverte et la sueur sur son front parlent pour lui : à 29 ans, le numéro 22 nage en plein rêve et ne compte pas se reposer. « À ce moment-là, Jean-Philippe était plus apte à jouer les 15 dernières minutes que moi. Il est bien entré, il peut marquer en plus donc c’est positif » , réagissait après le match le capitaine Mbappé. Une preuve de plus qu’un Mondial n’est jamais l’histoire de onze hommes seulement.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com