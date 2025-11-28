L’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv aurait aimé « moins de respect » de l’OL
Why so serious ?
Dans un stade neutre quasiment à huis clos, avec une équipe remaniée et du temps de jeu offert à de nombreux Gones, la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympique lyonnais avait tout l’air d’un bon vieux match amical du mois de juillet . Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca ont été plus que sérieux pour coller une bulle (0-6) et prendre la place de leader de Ligue Europa.…
EL pour SOFOOT.com
