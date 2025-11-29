L’entraîneur du FC Metz réagit à l’échauffement lunaire de Koffi Kouao
L’événement de la soirée du côté du stade Saint-Symphorien.
Une semaine seulement après avoir cassé Internet dans nos colonnes, Koffi Kouao a déjà refait parler de lui en s’échauffant d’une manière totalement lunaire ce vendredi soir, en marge de Metz-Rennes, après avoir appris qu’il ne commencerait pas la rencontre.…
AC pour SOFOOT.com
