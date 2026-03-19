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L’entraîneur de Santos licencié
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 09:55

L’entraîneur de Santos licencié

L’entraîneur de Santos licencié

Le revers de trop. Santos se sépare de son entraîneur. Battu par l’Internacional mercredi (1-2), le club où évolue Neymar a remercié Juan Pablo Vojvoda et son staff . Nommé en août dernier, l’Argentin avait réussi à maintenir l’équipe en D1, mais le début de championnat est plus que compliqué avec une seizième place et son bilan est jugé trop faible : 10 victoires, 14 nuls et 10 défaites.

O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo…

TM pour SOFOOT.com

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