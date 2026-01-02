L’entraîneur de l’Espanyol Manolo González prévient les supporters du Barça avant le derby
Inutile d’exagérer la rivalité.
À la veille du derby catalan, l’entraîneur de l’Espanyol, Manolo González, a ajouté du piquant à l’avant-match avec des déclarations franches et assumées. Alors que le FC Barcelone s’apprête à se rendre au RCDE Stadium, l’attention s’est naturellement portée sur le retour de Joan García, qui retrouvera son ancien club sous les couleurs blaugranas .…
SF pour SOFOOT.com
