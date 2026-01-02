L'Eintracht Francfort en passe d'attirer un nouvel attaquant français
Le trafic d’attaquants continue.
Après Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike et Elye Wahi, c’est désormais Arnaud Kalimuendo qui devrait rejoindre le cercle des Tricolores à l’Eintracht Francfort. Selon Sky Sport , l’ancien Rennais va être prêté par Nottingham Forest jusqu’à la fin de saison, avec une option d’achat. Un scénario qui rappelle celui de Hugo Ekitike, débarqué en Allemagne lors du mercato hivernal 2024 avant d’être définitivement conservé par les Rouge et Noir.…
SF pour SOFOOT.com
