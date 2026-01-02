Kalidou Koulibaly connaît la durée de sa suspension avec le Sénégal
Privé de huitièmes.
Après son carton rouge face au Bénin (3-0) lors de la dernière journée de la phase de poules de la CAN, Kalidou Koulibaly s’en sort bien. Le capitaine du Sénégal a écopé d’un petit match de suspension , a confirmé son sélectionneur Pape Thiaw ce vendredi.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
