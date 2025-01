L’entraîneur bastiais reconnaît « une idiotie » après son geste, mais s’en prend aussi aux Pallois

Pas vraiment les excuses attendues.

Auteur d’un bien mauvais geste sur le Pallois Jordy Gaspar et logiquement expulsé, l’entraîneur de Bastia Benoît Tavenot a reconnu ne pas avoir réussi à maîtriser ses nerfs vendredi soir. Mais sans oublier de fustiger l’attitude des joueurs visiteurs, venus chambrer le kop corse après l’ouverture du score de Thérence Koudou, lequel aurait été victime d’insultes à caractère raciste. « Sur le but de Pau, il n’y a qu’ici qu’on peut voir ça, des joueurs qui font 60 mètres pour fêter un but devant le kop adverse , s’est-il plaint après la rencontre. Il y a deux idiots ce soir : moi en premier, et puis lui derrière. Mon geste est une idiotie, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je me suis expliqué avec le joueur, il n’y a pas de souci. Je n’ai pas à réagir comme ça. Le problème c’est que je suis un peu comme ça. Ça fait quinze ans que j’encaisse et quand ça se touche, c’est fini. » …

TB pour SOFOOT.com