L'enseigne d'ameublement Alinea en liquidation judiciaire, quelque 1.200 emplois supprimés

Le tribunal des activités économiques de Marseille a placé mardi l'enseigne d'ameublement Alinea en liquidation judiciaire, faute de repreneur crédible, entraînant le licenciement de près de 1.200 salariés ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le tribunal des activités économiques de Marseille a placé mardi l'enseigne d'ameublement Alinea en liquidation judiciaire, faute de repreneur crédible, entraînant le licenciement de près de 1.200 salariés de la marque de la galaxie Mulliez.

Placé en redressement judiciaire en novembre, Alinea a reçu une unique offre de reprise globale de la part d'un groupe roumain mais cette proposition a été rejetée par la direction et les salariés.

Les 36 magasins de l'enseigne ont définitivement fermé dimanche, seuls sept franchisés pourront poursuivre leurs activités sous un autre nom.

Un conseil économique et social (CSE) est prévu jeudi en vue de préparer le plan de licenciement.

Le tribunal avait placé le 20 novembre Alinea en redressement judiciaire alors que l'entreprise présentait, pour l'exercice 2024, 47 millions d'euros de pertes pour 162 millions d'euros de chiffre d'affaires.

En 2020, l'enseigne de meubles et décoration de la galaxie Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin...), fondée 1988 à Avignon, avait déjà subi un premier redressement judiciaire, en pleine pandémie de Covid-19 et avait été finalement reprise par ses propres actionnaires.

Elle avait au passage perdu 17 magasins et près de 1.000 salariés, avant d'intégrer dans son giron en 2023 une vingtaine de magasins Zodio (décoration), autre enseigne de Mulliez.

Entre 2021 et 2023, l'enseigne a cumulé plus de 60 millions de pertes.

Avec des revenus rognés par l'inflation, Alinea a dû faire face à la concurrence de géants comme Ikea ou But-Conforama, aux parcs de magasins beaucoup plus denses, et plus agressifs sur les prix ainsi que celle des enseignes de bazar discount comme Action (850 magasins en France) ou du site internet chinois Temu, sur le marché de la décoration du quotidien.

Selon une étude de l'Insee publiée en décembre, le secteur de l'ameublement, du bricolage ou encore de l'électroménager affrontent des "difficultés structurelles" qui se sont traduites par une baisse d'environ 7% du nombre de magasins entre 2015 et 2022.