Plus de 2,18 euros en moyenne : le prix du gazole bat un record absolu en France

Le gazole a prit plus de 30% depuis la fin du mois de février, avant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le gazole n'a jamais été aussi cher en France -depuis que les prix des carburants sont répertoriés- dépassant la semaine dernière les plus hauts enregistrés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon des chiffres publiés lundi 30 mars par le gouvernement.

Le prix moyen du litre de gazole a atteint 2,1888 euros , indiquent les chiffres arrêtés vendredi et publiés lundi par le site gouvernemental du suivi des prix pétroliers. Le précédent record datait du 11 mars 2022, à 2,1407 euros le litre, suivi du 17 juin 2022, à 2,1345 euros.

Les données gouvernementales sur les prix du carburant sont répertoriées depuis 1985 .

Mardi, le gazole, carburant routier le plus utilisé en France, se vendait à 2,243 euros le litre en moyenne en France, d'après un calcul AFP réalisé sur les prix rapportés par quelque 9.600 stations à un site gouvernemental. Cela réprésente une augmentation de 52 centimes (+30,43%) par rapport au 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran.

Seuil psychologique des 2 euros

Le SP95-E10, l'essence la plus consommée, s'affichait à 1,993 euro le litre, en hausse d'environ 15%, tout près du seuil psychologique de 2 euros.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée par l'offensive conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février, a fait monter fortement les cours du pétrole, avec une grande partie des exportations de brut des pays du Golfe bloquées en raison de la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz, et de nombreuses frappes sur les infrastructures énergétiques.

Face aux attaques américaines et israéliennes, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, point de passage clé du commerce de pétrole, par lequel transite habituellement 20 à 25% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié (GNL) destinés aux marchés mondiaux, principalement l'Asie, mais aussi l'Europe.

En France, les secteurs les plus affectés par la flambée des prix du carburant sont la pêche, le transport ou encore l'agriculture, grands consommateurs de carburants.