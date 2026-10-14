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Hadj Moussa et le Feyenoord surfent sur Côme
information fournie par So Foot•14/10/2026 à 20:42
Les Houthis pro-iraniens du Yémen ont revendiqué mercredi une nouvelle attaque contre l'aéroport de Ryad, quelques heures après l'annonce par l'Arabie saoudite de l'interception d'un missile tiré en direction de la capitale du royaume. Les Houthis avaient plus ...
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LASK Linz 3-6 Liverpool Buts : Ljubičić (63 e ) et Flecker (74 e et 77 e ) pour les Autrichiens // Araujo (22 e ), Barcola (24 e , 37 e et 66 e ), Frimpong (51 e ) et Koumas (72 e ) pour les Anglais. Plus d’infos à suivre sur So Foot.com… … UL pour SOFOOT.com ...
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Il est trop tôt pour faire un choix, mais son choix est fait. Luis Enrique a élu ses onze séminaristes pour le premier gros choc de sa saison de Ligue des champions contre Manchester City, ce mercredi (coup d’envoi à 21 heures). L’Espagnol a opté pour titulariser ...
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Une histoire à s’arracher les cheveux. Après avoir tiré la mèche de son adversaire Nathan Saliba contre Villarreal samedi dernier, Vinícius connaît sa sanction : le Brésilien ne disputera pas le Clásico, prévu le 25 octobre prochain . Il a écopé de quatre matchs ...
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