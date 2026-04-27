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L'énorme craquage du gardien de Saragosse qui met une patate à un adversaire
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 09:06

L'énorme craquage du gardien de Saragosse qui met une patate à un adversaire

L'énorme craquage du gardien de Saragosse qui met une patate à un adversaire

Quand on dit qu’il faut être un guerrier sur le terrain, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein… On est alors 8 minutes plus loin des 90 prévues lors du derby aragonais entre Huesca et Saragosse. Huesca, à domicile, est en train de l’emporter 1-0 grâce à un penalty converti par Oscar Sielva vers l’heure de jeu . L’ultime coup de sifflet est proche alors le public s’agite, les 22 hommes sur la pelouse en font de même.

Un KO pour l’un, une victoire pour l’autre

Déjà averti, le gardien de Saragosse, Esteban Andrada, s’emporte et pousse son adversaire Jorge Pulido . C’en est trop pour l’arbitre qui lui donne son deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Perdu pour perdu, le gardien vrille et se rue sur Pulido : une bonne patate de forain en pleine tête (non, ce n’est pas de l’IA). Un geste qui déclenche une bagarre entre les deux équipes, mais également la fin du match, ce qui permet à Huesca de l’emporter et de croire en sa survie en Liga 2.…

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