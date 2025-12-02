L’émotion de la Palestine, qui fait tomber le Qatar sur le gong
Fergie Time.
Pour son entrée en lice dans la Coupe arabe de la FIFA, la Palestine s’est imposée à la dernière seconde face au Qatar, pays organisateur de la compétition (1-0) . Un succès arraché grâce à un but contre son camp du malheureux Sultan Al Brake sur un dernier centre d’Ahmad Al Qaq, dévié au premier poteau par Mohammed Saleh.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer