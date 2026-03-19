L'émotion de Didier Deschamps pour sa dernière liste au siège de la FFF

La dernière fois sur l’estrade. Après avoir annoncé la liste des Bleus avec très peu de surprises, Didier Deschamps, avec un peu d’émotion, en a profité à la toute fin de sa conférence de presse pour remercier l’ensemble des salariés de la Fédération française de football. C’était sa dernière liste en tant que sélectionneur depuis le boulevard de Grenelle.

La liste pour le Mondial dévoilé le 13 mai

« Je ne vais pas faire le sentimental, mais je suis humain quand même , a posé DD. J’ai conscience que c’est la dernière fois que je suis là, c’est un moment particulier. Je remercie l’ensemble des salariés de la FFF . Quatorze ans qu’ils me supportent, je les remercie pour leur bienveillance et pour leur attention, et pour avoir fait tout leur possible, chacun et chacune, pour mettre l’équipe de France dans de bonnes conditions. »…

AR pour SOFOOT.com