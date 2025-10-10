L'Elysée convie dirigeants de partis et chefs de file des députés à 14h30

Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'une réunion ministérielle

PARIS (Reuters) -Les chefs de partis et présidents de groupes à l'Assemblée nationale, hors Rassemblement national (RN) et France insoumise (LFI), ont été conviés vendredi à 14h30 (12h30 GMT) à l'Elysée, a-t-on appris auprès de plusieurs partis politiques.

"Oui, nous sommes invités, les chefs de parti et les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, à 14h30", a dit sur TF1 la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, précisant avoir reçu une invitation en pleine nuit, vers 02h00.

Cette réunion intervient alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer dans la journée la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission soudaine, lundi, de Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre.

Le nouveau locataire de Matignon sera nommé sur la base des conclusions de discussions que le Premier ministre démissionnaire a menées cette semaine avec les forces représentées au Palais-Bourbon, à l'exception du RN et de LFI qui ont décliné l'invitation.

"On n'a pas d'ordre du jour, on a une liste de participants qui sont listés dans le corps du mail pour que tout le monde sache qui est invité", a précisé Marine Tondelier sur TF1.

"Beaucoup de personnes me disent 'il va tester sur vous l'hypothèse Lecornu 2'. Si c'est le cas, je lui souhaite bon courage, parce que Lecornu c'était le Premier ministre du socle commun, socle commun qui n'a plus rien de socle et qui n'est plus commun."

Le chef de file des députés Ensemble pour la République (EPR), Gabriel Attal, a pour sa part estimé sur France 2 que, "si le président de la République invite des responsables politiques à l'Élysée, c'est aussi pour les entendre".

"Je dirai ce que je dis depuis plus d'un an maintenant, et depuis la dissolution qui n'a donné aucune majorité à l'Assemblée nationale, je dirai d'abord qu'il faut mettre le quoi avant le qui", a ajouté l'ancien Premier ministre.

"La deuxième chose que je dirai, c'est évidemment qu'il faut partager le pouvoir, ne pas donner le sentiment de s'acharner à vouloir garder la main sur tout, parce que je pense que c'est ce qui explique aussi la difficulté d'un certain nombre de partis politiques d'opposition (...) à se mettre autour de la table."

COMPTE À REBOURS SUR LE BUDGET

Le temps presse pour la nomination d'un nouveau locataire à Matignon qui doit présenter d'ici lundi en Conseil des ministres le projet de loi de finances pour 2026 avant qu'il ne soit transmis au Parlement. Au-delà, le budget court le risque d'être adopté hors délai pour entrer en vigueur le 1er janvier.

"Le 13 octobre, c'est la fin de ce sablier", a expliqué vendredi le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, préconisant de s'appuyer sur le projet de budget présenté par Sébastien Lecornu "si on veut que le Parlement puisse avoir 70 jours pour délibérer d'un budget adopté dans les formes".

"Il faut être en dessous de 5% [de déficit en 2026], clairement en dessous de 5", a ajouté Pierre Moscovici, faisant écho à des déclarations similaires du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a jugé préférable pour sa part que le déficit ne dépasse pas 4,8% l'an prochain.

Jeudi, le ministre démissionnaire de l'Economie et des finances, Roland Lescure, a assuré que la France présenterait un budget "en ligne" avec son engagement européen d'avoir un déficit public inférieur à 3% d'ici 2029.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Claude Chendjou, édité par Benjamin Mallet)