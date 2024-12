L'Eintracht Francfort et Stuttgart tombent

Deux de chute !

Largement favoris dans leur rencontre respective disputée à domicile, l’Eintracht Francfort (troisième) et Stuttgart (neuvième) ont offert un cadeau bien moche à leurs supporters lors de la quinzième journée de Bundesliga. Le premier s’est en effet étrangement incliné face à Mayence (cinquième) malgré un but de Rasmus Kristensen sur la fin ou l’expulsion précoce de Rasmus Kristensen, Kauã Santos ayant marqué contre son camp au quart d’heure de jeu et Paul Nebel s’étant offert un doublé. De son côté, à la surprise générale , le second s’est laissé battre sur la plus courte des marges par Sankt Pauli (quatorzième) et la réalisation de Maximilian Eggestein à la 21 e minute.…

FC pour SOFOOT.com