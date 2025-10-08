 Aller au contenu principal
L’Égypte officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 21:37

Jamais trois sans quatre.

Après la Tunisie et le Maroc, l’Égypte participera bien à la Coupe du Monde 2026 cet été après avoir facilement disposé de Djibouti 3 à 0 ce mercredi grâce au doublé du Pharaon, Mohamed Salah. C’est donc la quatrième fois dans son histoire que l’Égypte participera à un Mondial après les éditions de 1934, 1990 et 2018.…

LB pour SOFOOT.com

