L’Égypte officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026
Jamais trois sans quatre.
Après la Tunisie et le Maroc, l’Égypte participera bien à la Coupe du Monde 2026 cet été après avoir facilement disposé de Djibouti 3 à 0 ce mercredi grâce au doublé du Pharaon, Mohamed Salah. C’est donc la quatrième fois dans son histoire que l’Égypte participera à un Mondial après les éditions de 1934, 1990 et 2018.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
