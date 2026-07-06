L'effort de défense de l'Otan pèse déjà sur les budgets européens

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* L'Europe et le Canada, membres de l'Otan, vont augmenter leurs dépenses de 258 milliards de dollars entre 2024 et 2026

* Les dirigeants européens peuvent faire savoir à Trump qu’ils renforcent leurs efforts

* Mais plusieurs acteurs majeurs sont encore à la traîne dans cette montée en puissance en matière de défense

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par Mark John

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, insistera lors du sommet de l’alliance de cette semaine sur le fait que les États membres tiennent leur promesse d’augmenter leurs dépenses de défense. Pourtant, les progrès ont été inégaux et cet effort met déjà à rude épreuve certains budgets nationaux.

Sous la pression du président américain Donald Trump, les membres de ce pacte militaire regroupant 32 pays ont convenu, lors du sommet de l’année dernière, de porter leurs dépenses de défense à 5 % du PIB d’ici 2035 – soit un peu plus du double du niveau global des États européens et du Canada en 2025.

Mais depuis lors, deux camps se sont dessinés: l’un, mené par l’Allemagne et les pays principalement nordiques et d’Europe de l’Est, a trouvé la marge budgétaire nécessaire pour augmenter ses dépenses; l’autre regroupe plusieurs grands acteurs qui peinent à en faire autant.

“Le Royaume-Uni n’y parvient pas, par exemple. La France non plus, et l’Italie non plus”, a déclaré Guntram Wolff, chercheur senior au think tank économique Bruegel, à propos des trois plus grandes économies européennes derrière l’Allemagne.

L’OTAN indique que ses membres européens, ainsi que le Canada, ont dépensé 90 milliards de dollars supplémentaires en défense en termes réels l’année dernière par rapport à 2024, alors qu’ils cherchent à porter leurs dépenses militaires de base à 3,5 % du PIB d’ici 2035, auxquels s’ajoute 1,5 % du PIB consacré aux postes liés à la sécurité.

Avant le sommet, M. Rutte a souligné que les nouvelles dépenses de l’année dernière s’élevaient à un montant nominal plus important, soit 139 milliards de dollars, et qu’il existait un “engagement fort” à atteindre l’objectif combiné de 5 % dans les délais prévus.

L’Allemagne va tirer parti d’une modification de la réglementation exemptant les dépenses de défense des limites strictes d’endettement pour doubler ses dépenses et les porter à plus de 200 milliards d’euros d’ici 2030, selon un projet de budget consulté par Reuters avant son examen par le Conseil des ministres lundi.

La Pologne, la Lituanie et l’Estonie – pays où la perception de la menace russe est la plus forte – sont déjà en bonne voie pour atteindre ces nouveaux objectifs, Varsovie ayant notamment consacré 4,3 % de son PIB à la défense l’année dernière.

FINANCEMENT PARTIELLEMENT INSUFFISANT

Ailleurs, cette initiative se heurte à des obstacles politiques et budgétaires.

La Grande-Bretagne a annoncé la semaine dernière son intention d’augmenter de 15 milliards de livres sterling (20,01 milliards de dollars) ses dépenses de défense, financées en partie par des coupes budgétaires dans d’autres domaines. Mais il est apparu qu’un tiers de ce montant restait non financé , ce qui pose d’emblée un défi budgétaire au futur Premier ministre, Andy Burnham.

Plus fondamentalement, ce plan a été critiqué par les responsables politiques de l’opposition et d’anciens chefs d’état-major pour ne pas avoir précisé à quelle date les dépenses de défense atteindraient 3 % du PIB, dans le cadre de l’engagement pris par la Grande-Bretagne auprès de l’OTAN de consacrer 3,5 % de son PIB à la défense d’ici 2035.

“Les dépenses de défense resteront probablement l’une des principales pressions budgétaires auxquelles le Royaume-Uni sera confronté à moyen terme”, a déclaré Max Warner, économiste de recherche senior à l’Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, devrait annoncer lors du sommet que Rome, malgré l’un des plus lourds endettements d’Europe, portera ses dépenses de défense (essentielles et non essentielles) à 2,8 % du PIB en 2026, soit environ 0,71 point de pourcentage de plus que l’année dernière.

Mais comme l’augmentation des dépenses militaires est impopulaire auprès de nombreux électeurs à l’approche des élections nationales de l’année prochaine, la majeure partie de cette hausse proviendra des dépenses de sécurité intérieure, telles que les missions de police.

Les plans d’ détaillés par la France en avril, porteraient ses dépenses de défense à 2,5 % du PIB d’ici la fin de la décennie, contre environ 2 % actuellement, alors même qu’elle tente de mettre son déficit global en conformité avec les règles de la zone euro — un objectif budgétaire difficile à atteindre à l’approche des élections présidentielles de l’année prochaine.

Le gouvernement socialiste espagnol, quant à lui, ne semble pas disposé à revenir sur son refus de consacrer plus de 2,1 % du PIB à la défense, les nouvelles ressources devant être largement orientées vers les technologies ayant des applications civiles.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES CAPACITÉS INDUSTRIELLES

Par ailleurs, des responsables de l’OTAN ont remis en cause l’affirmation de trois pays – la République tchèque, la Slovénie et l’Albanie – selon laquelle ils auraient atteint l’ancien objectif de l’Alliance de 2 % du PIB, et leur ont demandé de revoir et de soumettre à nouveau leurs chiffres de dépenses.

“Pour nous, le défi consiste à veiller à ce que les Alliés restent sur une trajectoire crédible vers cet engagement de 3,5 %; si l’on continue à stagner à 2 %, on n’est pas sur une trajectoire crédible”, a déclaré un haut responsable de l’OTAN.

M. Wolff, de Bruegel, a fait remarquer que, contrairement au sommet de l’année dernière à La Haye, les dirigeants européens peuvent regarder Trump dans les yeux et affirmer qu’ils se sont mobilisés pour assumer le fardeau de l’effort de guerre ukrainien, qui s’est révélé capable de résister aux avancées russes.

Pourtant, même si l’opinion publique européenne commence peut-être à accepter que davantage de fonds soient consacrés à l’armée, certains observateurs estiment que les fournisseurs d’armes devront être convaincus que les dépenses publiques de défense resteront élevées avant de réaliser les investissements nécessaires pour accroître leur capacité .

“Il y a eu un avant Trump, et il y aura un après Trump; cet objectif de 5 % peut donc changer à tout moment”, a déclaré Ana Boata, responsable de la recherche économique chez Allianz Trade.

“Je pense donc que les entreprises européennes du secteur de la défense font preuve d’un certain scepticisme quant à la nécessité d’augmenter réellement leurs investissements pour accroître leur production”, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,8757 euro)

(1 dollar = 0,7497 livre)