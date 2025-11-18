 Aller au contenu principal
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal de "retour en France", annonce son comité de soutien
information fournie par AFP 18/11/2025 à 13:56

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pose le 4 septembre 2015 à Paris ( AFP / Joël SAGET )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, est de "retour en France" mardi, a annoncé son comité de soutien dans un communiqué.

"Le Comité de soutien international à Boualem Sansal salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote", indique le communiqué sans donner plus de précision. A ce stade, les autorités françaises n'ont pas publiquement réagi à cette annonce.

Incarcéré en Algérie pendant un an pour certaines prises de position, Boualem Sansal, 81 ans, avait retrouvé la liberté mercredi après avoir été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui avait répondu favorablement à une demande des autorités allemandes.

L'écrivain, qui se trouvait au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, avait alors été transféré à Berlin pour des soins médicaux et résidait depuis à la résidence de l'ambassadeur français en Allemagne.

Son retour était, depuis, guetté en France où un comité de soutien réclamait depuis plusieurs mois sa libération. En Algérie, Boualem Sansal purgeait une peine de cinq ans de prison notamment pour "atteinte à l'unité nationale".

"Nous envoyons un salut fraternel à Boualem Sansal, ainsi qu'à sa famille qui a traversé avec dignité et courage cette épreuve longue, injuste et douloureuse", indique ce comité dans son communiqué.

"Il appartiendra désormais à l’écrivain de choisir le moment et les formats dans lesquels il souhaitera s'exprimer", poursuit le comité, qui appelle de nouveau à la "libération immédiate" du journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie où il doit être jugé en appel début décembre notamment pour "apologie du terrorisme".

