L’Écosse édite des billets à l’effigie de McTominay

Tu sais que t’es une légende quand… ta gueule est imprimée sur des milliers de billets de banque. Winston Churchill, George Washington et Jane Austen font partie de cette caste très fermée. Ce beau monde va être rejoint par Scott McTominay . En effet, la Banque d’Écosse a annoncé que le milieu offensif serait mis à l’honneur avec des billets de 20 livres sterling à son effigie. Bon, il n’y en aura que cent exemplaires, mais c’est quand même la classe.

Des fonds reversés à une association

Le joueur de Naples sera représenté en train de réaliser son retourné acrobatique déjà culte , inscrit contre le Danemark en novembre, permettant à l’Écosse de retrouver la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Ces billets auront la même valeur que les classiques, mais devraient prendre la poussière chez les collectionneurs dans le futur.…

EL pour SOFOOT.com