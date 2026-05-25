Tennis/Roland-Garros-Swiatek et Rybakina facilement qualifiées au 2e tour, Rinderknech aussi

Open de France
Elena Rybakina et Iga Swiatek, respectivement têtes de série n°2 et 3 du tournoi féminin, ont lancé sans encombre leur Roland-Garros 2026, imitées entretemps par Arthur Rinderknech, Français le mieux classé à l'ATP dans le tableau masculin.
Programmée en première rotation sur le court Philippe-Chatrier, Iga Swiatek n'a pas fait durer le suspense face à l'Australienne Emerson Jones, jeune joueuse de 17 ans (6-1, 6-2). L'ancienne numéro un mondiale juniors participait à son premier Roland-Garros grâce à une invitation délivrée par les organisateurs.
Agressive au retour, la Polonaise de bientôt 25 ans (le 31 mai) a largement dominé la partie dès les premiers coups de raquette, ne cédant que trois jeux et 25 points (sur 83) à son adversaire pour s'imposer en une heure exactement.
La quadruple lauréate de Roland-Garros, récente demi-finaliste du WTA 1000 de Rome, affrontera au prochain tour Sara Bejlek, une Tchèque de 20 ans classée au 35e rang à la WTA.
Sur le même court, Elena Rybakina n'a eu besoin que de 15 minutes supplémentaires pour éliminer la Slovène Veronika Erjavec (6-2, 6-2). Victorieuse du dernier Open d'Australie, la Kazakhe de 26 ans, deuxième joueuse mondiale, a commis autant de fautes directes que de coups gagnants (27) mais a été clinique en convertissant quatre de ses cinq balles de break.
Elle affrontera au deuxième tour l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva, 55e à la WTA.
Arthur Rinderknech, tête de série n°22 et Français le mieux classé du tournoi après le forfait d'Arthur Fils, a battu l'Autrichien Jurij Rodionov (7-6 (5), 6-2, 6-3) pour se qualifier au deuxième tour.
Après une première manche accrochée remportée au tie-break, le 25e joueur mondial a imposé son jeu lors des deux sets suivants pour écarter le qualifié autrichien. Lors du deuxième tour, qu'il disputera pour la troisième fois après 2023 et 2024, Arthur Rinderknech défiera l'Italien Matteo Berrettini.
Lucas Van Assche n'a pas été perturbé par le changement d'adversaire de dernière minute. Le Tricolore de 22 ans devait initialement rencontrer l'Américain Patrick Kypson, mais ce dernier, forfait lundi matin, a laissé sa place au lucky-loser lituanien Vilius Gaubas.
Lucas Van Assche s'est imposé en quatre sets après 3h48 de jeu (6-4, 6-2, 2-6, 7-5). Il retrouve le deuxième tour, trois ans après son unique apparition à ce stade du tournoi.
(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)
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