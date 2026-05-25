Tennis/Roland-Garros-Swiatek et Rybakina facilement qualifiées au 2e tour, Rinderknech aussi

Open de France

Elena Rybakina et Iga Swiatek, respectivement ‌têtes de série n°2 et 3 du tournoi féminin, ont lancé sans encombre leur Roland-Garros ​2026, imitées entretemps par Arthur Rinderknech, Français le mieux classé à l'ATP dans le tableau masculin.

Programmée en première rotation sur le court Philippe-Chatrier, Iga Swiatek n'a pas fait durer le suspense ​face à l'Australienne Emerson Jones, jeune joueuse de 17 ans (6-1, 6-2). L'ancienne numéro un mondiale juniors participait à son premier ​Roland-Garros grâce à une invitation délivrée par les ⁠organisateurs.

Agressive au retour, la Polonaise de bientôt 25 ans (le 31 mai) a largement dominé la ‌partie dès les premiers coups de raquette, ne cédant que trois jeux et 25 points (sur 83) à son adversaire pour s'imposer en une heure exactement.

La ​quadruple lauréate de Roland-Garros, récente ‌demi-finaliste du WTA 1000 de Rome, affrontera au prochain tour Sara Bejlek, ⁠une Tchèque de 20 ans classée au 35e rang à la WTA.

Sur le même court, Elena Rybakina n'a eu besoin que de 15 minutes supplémentaires pour éliminer la Slovène Veronika Erjavec (6-2, ⁠6-2). Victorieuse du ‌dernier Open d'Australie, la Kazakhe de 26 ans, deuxième joueuse mondiale, a commis ⁠autant de fautes directes que de coups gagnants (27) mais a été clinique en convertissant quatre ‌de ses cinq balles de break.

Elle affrontera au deuxième tour l'Ukrainienne Yuliia ⁠Starodubtseva, 55e à la WTA.

Arthur Rinderknech, tête de série n°22 et Français ⁠le mieux classé du ‌tournoi après le forfait d'Arthur Fils, a battu l'Autrichien Jurij Rodionov (7-6 (5), 6-2, 6-3) pour se ​qualifier au deuxième tour.

Après une première manche accrochée ‌remportée au tie-break, le 25e joueur mondial a imposé son jeu lors des deux sets suivants pour écarter le qualifié ​autrichien. Lors du deuxième tour, qu'il disputera pour la troisième fois après 2023 et 2024, Arthur Rinderknech défiera l'Italien Matteo Berrettini.

Lucas Van Assche n'a pas été perturbé par le ⁠changement d'adversaire de dernière minute. Le Tricolore de 22 ans devait initialement rencontrer l'Américain Patrick Kypson, mais ce dernier, forfait lundi matin, a laissé sa place au lucky-loser lituanien Vilius Gaubas.

Lucas Van Assche s'est imposé en quatre sets après 3h48 de jeu (6-4, 6-2, 2-6, 7-5). Il retrouve le deuxième tour, trois ans après son unique apparition à ce stade du tournoi.

(Reportage Vincent ​Daheron, édité par Augustin Turpin)