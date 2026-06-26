L'économiste en chef du FMI estime que la réduction des indications prospectives de la Fed en matière de taux est “tout à fait appropriée”

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* L'économiste en chef du FMI approuve la décision de Warsh, de la Fed, de faire marche arrière sur les indications prospectives

* La décision de la Fed sous la direction de Warsh envoie un signal fort

* D'autres banques centrales ont également réduit leurs indications

par Andrea Shalal

L'économiste en chef du Fonds monétaire international a déclaré vendredi que le projet du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, visant à réduire les indications prospectives sur la politique monétaire était “tout à fait appropriée”, même si les banques centrales devront toujours fournir aux marchés certaines orientations à long terme.

Pierre-Olivier Gourinchas, qui quittera ses fonctions la semaine prochaine pour reprendre une carrière universitaire, a expliqué que des orientations prospectives fortes avaient fait “très mauvaise presse”, car elles engageaient les banques centrales à prendre certaines mesures futures, quelle que soit l’évolution de la situation économique.

“C’est bien sûr une position intenable”, a déclaré M. Gourinchas à Reuters lors d’un entretien, ajoutant que ces orientations rigides s’étaient avérées très coûteuses lorsque l’inflation américaine avait bondi en 2021 et 2022, mais que la Fed n’avait pas réagi rapidement car elle s’était auparavant engagée à maintenir ses taux inchangés.

“Je pense donc qu’il est tout à fait approprié de s’éloigner de ces formes fortes d’orientation prospective. Dire qu’il n’y a pas d’orientation prospective, je ne pense pas que ce soit jamais le cas. Que ce soit de manière explicite ou implicite, le marché va se forger une opinion”, a-t-il déclaré.

M. Warsh, qui a pris la tête de la Fed le mois dernier , a lancé une révision ambitieuse susceptible de redéfinir la manière dont la banque centrale prend ses décisions et communique avec le public. Lors de sa première réunion de politique monétaire en tant que président, il a obtenu un consensus unanime autour d’une déclaration de politique monétaire allégée, qui a écarté toute indication prospective sur les mesures que la banque centrale pourrait prendre à court terme.

Les commentaires de M. Gourinchas ont été les premiers formulés par un haut responsable du FMI au sujet de la nouvelle approche de la Fed. Ils font suite à des années d’appels lancés par l’institution financière internationale pour que les banques centrales fassent preuve de transparence quant à leurs projets de politique monétaire, afin de garantir que les anticipations d’inflation restent ancrées.

M. Gourinchas a indiqué que le FMI avait constaté que d’autres banques centrales s’orientaient dans la même direction, bien que beaucoup d’entre elles soient encore soumises à des régimes de ciblage de l’inflation, qui visent à gérer l’inflation à un ou deux ans.

“Il faut fournir un certain nombre d’indications, afin que le marché se forge une opinion sur ce que seront les taux à long terme, et c’est en réalité cela qui va influencer les conditions”, a-t-il déclaré.

Même si les responsables des banques centrales n’exprimaient pas explicitement leurs anticipations, ils réagiraient et corrigeraient les anticipations du marché si celles-ci s’écartaient trop, a-t-il ajouté. “Si ce point de vue ne correspond pas à ce que l’on souhaite communiquer, les banques centrales s’exprimeront différemment et tenteront d’orienter les anticipations dans la direction souhaitée”, a-t-il précisé.

M. Gourinchas a souligné que les marchés, les entreprises et les banques étaient constamment à la recherche d’indices pour orienter leurs investissements, fixer les taux hypothécaires et planifier l’avenir, une dynamique qui allait au-delà des réunions régulières du Comité fédéral de l’open market (FOMC) chargées de fixer les taux d’intérêt.