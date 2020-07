Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie allemande pourrait croître de 3% au 3e trimestre, selon DIW Reuters • 29/07/2020 à 12:22









L'ÉCONOMIE ALLEMANDE POURRAIT CROÎTRE DE 3% AU 3E TRIMESTRE, SELON DIW BERLIN (Reuters) - L'économie allemande devrait enregistrer au troisième trimestre une croissance de 3% par rapport au précédent trimestre, se remettant en partie de la crise causée par la pandémie de coronavirus, a estimé mercredi l'institut économique DIW. "Les signes indiquent clairement une reprise mais malgré la forte croissance il faudra probablement deux ans avant que l'effondrement historique de l'économie au printemps ne soit rattrapé", a déclaré l'institut dans un communiqué. (Thomas Seythal, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

