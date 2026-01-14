L'échange sympa entre Pavard et Renaux
La magie de la Coupe de France. Malgré la lourde défaite infligée à Bayeux par les Marseillais (0-9), l’ensemble de la rencontre a été marquée par un esprit de camaraderie entre les deux clubs. Un respect mutuel illustré par Benjamin Pavard et Benjamin Renaux au micro de BeINsports à l’issue de la rencontre.
[📺LIVE] 🏆⚽️ #CoupeDeFrance 🎙️ Le beau moment avec Benjamin Pavard (@OM_Officiel) et Benjamin Renaux (@Bayeux_FC) sont avec nous ! pic.twitter.com/UUUUo4abGn…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer